قرقاش: الإمارات تتطلع لنجاح مؤتمر برلين في إنهاء الصراع في ليبيا

مهاجرون يفضلون الموت في البحر المتوسط على العودة إلى ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده تتطلع إلى نجاح مؤتمر برلين في إنهاء الصراع في ليبيا.

وكتب قرقاش عبر حسابه في تويتر، إن الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى نجاح مؤتمر برلين ضمن الجهود المشتركة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد قرقاش أن بلاده تدعم دون تحفظ الجهود الألمانية في عقد المؤتمر وأهداف المجتمع الدولي المُتمثلة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وتستضيف برلين، يوم غدٍ الأحد، مؤتمر السلام الخاص بليبيا. ومن المتوقع أن يتم يحضر المؤتمر ممثلو طرفي النزاع، وهما حكومة الوفاق الوطني المُعترف بها من الأمم المتحدة.

بجانب الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، الذي تخوض قواته معارك مٌستمرة في نطاق طرابلس، منذ أبريل/نيسان الماضي، وذلك من أجل السيطرة على العاصمة بدلا من حكومة الوفاق.

ويأتي المؤتمر، بحضور منظمات عدة و11 دولة أخرى على الأقل، في ضوء تفاقم الوضع في ليبيا، لا سيما بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال أنقرة قوات إلى طرابلس لدعم "الوفاق"، إضافة إلى تصاعد وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة.