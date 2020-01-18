بعد اتهام زوجها بالقتل العمد.. نانسي عجرم تنشر صورة مع بنتيها وتعلق

حصريًا لـCNN: أول مقابلة لكارلوس غصن بعد هروبه إلى لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الفنانة اللبنانية، نانسي، عجرم صورة لها مع بنتيها وسط الجدل الدائر حول حقيقة ما حصل في منزلها وتوجيه اتهام لزوجها، فادي هاشم، بالقتل العمد.

الصورة نشرتها الفنانة اللبنانية على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: "انتو الدني... وبروحنا منحميكن"، في نوع من التأكيد على تصريحات زوجها الذي دفع في روايته خلال التحقيقات بالقضية، أن الشاب دخل إلى منزله بهدف السرقة فقام هو بإطلاق النار عليه بعد أن كان متوجها إلى غرفة بناته، بدافع الدفاع عن النفس.

وكان الهاشم قد اشار إلى أن القتيل هدده بالسلاح مطالبا بإعطائه المال ووصف العملية بـ"السطو المسلح"، كما تم تداول مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في المنزل للأحداث إذ ظهر شخص ملثم وهو يحمل مسدسا داخل منزل الهاشم قبل أن يتوجه الحراس نحوه دون أن يهاجموه ثم يظهر زوج عجرم وهو يحمل مسدسا ويجري باتجاه الشاب ثم تظهر ما تبدو أنها عملية إطلاق نار.

عائلة الشاب نفت رواية عجرم وزوجها، وقالت في أكثر من حوار تلفزيوني إن المقطع مفبرك، واتهمت الهاشم بقتل ابنها "عمدا" مشيرة إلى أن الأخير أفرغ 17 طلقة في جسد ابنها، لذلك فقد رفضت والدة الضحية قبول تعزية الفنانة اللبنانية مطالبة بتحقيق العدالة.