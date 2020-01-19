نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في اجتماع مغلق بفندق "ريتز كارلتون" على هامش "قمة برلين" لحل الأزمة الليبية، كما اجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وقالت الأناضول إن أردوغان التقى السراج في "ريتز كارلوتن"، مقر إقامة الرئيس التركي في ألمانيا، وعقد الثنائي اجتماعا مغلقا، دون أن تكشف ما دار بين الرئيسين خلال الاجتماع.

وفي سياق متصل، اجتمع أردوغان ببوتين على هامش القمة نفسها، وأشار خلال اللقاء إلى وجوب "ضمان قبول الهدنة والعودة للعملية السياسية في ليبيا"، وفقا للأناضول.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة "وضع حد للموقف العدواني الذي يتبناه حفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا"، وفقا للوكالة التركية.

وتجتمع 11 دولة في ألمانيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، عبر التوصل إلى اتفاق لضمان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، بحضور طرفي النزاع (حكومة الوفاق وما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر).