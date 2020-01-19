دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر والتي تسمى بالجيش الوطني الليبي، على الدعوات التي تطلب بمشاركة قطر في مؤتمر برلين حول ملف الأزمة الليبية، قائلا إن إبعادها عن هذا المؤتمر هو لمصلحتها.

جاء ذلك في مقابلة للمسماري مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، حيث قال: "لا نعرف قطر كيف ستظهر وسط هذه الدول العملاقة وماذا تمثل قطر إلى جانب الحضور لهذا المؤتمر، اعتقد أن ابعاد قطر كان لصالح قطر حتى لا تكون قزمة وتظهر على صورتها الحقيقية".

وعن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال المسماري: "أولا عصا أردوغان الإرهابية ليست في تركيا فقط وليست قواعدها تركية فقط بل لديه خلية مالي ولديه بقايا تنظيم القاعدة في شمال افريقيا ولديه عناصر من بوكو حرام ولهم ارتباط مباشر بأردوغان.."

وتابع قائلا: "أردوغان ومثلما يدعي هو خليفة المسلمين في هذه المنطقة وبالتالي هو يرى أن ما يقوم به هو في إطار الخلافة الإسلامية العثمانية ونحن رصدنا زيارات لوفود سرية من تركيا إلى النيجر وتشاد لم تقابل مسؤولين رسميين قد تكون قابلت عناصر إرهابية وقادة إرهابيين أو تنظيمات إرهابية في هذه الدول.."