صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حصلت شبكة CNN على نسخة من مسودة مشروع الاتفاق بين الأطراف المجتمعة في العاصمة الألمانية، برلين لبحث ملف الأزمة الليبية، بين حكومة الوفاق في طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر.

وفيما يلي نقدم لكم أبرز 3 بنود وردت في مسودة مشروع القرار:

1- لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.

2- الالتزام والابتعاد عن التدخل بالصراع العسكري والشؤون الداخلية الليبية، ودعوة الممثلين الدوليين للقيام بالأمر ذاته، ودعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض العقوبات المناسبة على من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

3- دعوة جميع الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المؤسسات والابتعاد عن أي أعمال عدائية ضد المنشآت النفطية والبنى التحتية.

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رد على سؤال قبيل مغادرته لحضور مؤتمر برلين حول ما يتم تداوله بمسودة مشروع الاتفاق، قائلا "لم يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل".