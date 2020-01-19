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نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن غضبه إزاء مقتل السجين الأمريكي في مصر، مصطفى قاسم، وذلك خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد.

وأبلغ بومبيو السيسي بغضبه إزاء الحادثة على هامش مؤتمر برلين الذي يجمع أطراف النزاع في ليبيا سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وبشأن الأوضاع في لبيبا، اتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على التدخل الخارجي في الأزمة الليبية والذي يتسبب بزعزعة الاستقرار في هذا البلد.