دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول رد له على مقاطع الفيديو "المخلة" التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت له، أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أن هذه المقاطع "مفبركة" وأن القضاء أخذ مجراه، مشيرا إلى أنه عاش ظروفا أكثر أهمية من التي يمر بها حاليا فهو الرجل الذي وقف أمام "دولة" بمفرده، في إشارة إلى قطر.

وقال أبو هشيمة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع إنستغرام: "الفيديوهات مفبركة والقضاء أخذ مجراه والعصابة التي قامت بتركيب المقاطع قد سجنت".

وأضاف رجل الأعمال المصري قائلا: "أشكر من أرسل لي رسائل دعم خلال الأيام الأربعة الماضية رغم أن القضية لم تؤثر بي كون ثقتي بالله كبيرة جدا ولدي إيمان بالله وقد مررت بأشياء أكبر من تلك بكثير".

وتابع أبو هشيمة قائلا: "الأمور مثل هذه تجعلني أكثر قوة أشكر من دعمني ومن انتقدني لأنه جعلني أقوى وأنا لدي اقتناع كبير ببلدي وأختار العمل على الدخول في مشاجرات"، على حد تعبيره.

وذكر رجل الأعمال المصري بموقفه من قضية سجن المهندس علي سالم في الدوحة، قائلا: "أنا رجل وقفت في وجه دولة كاملة في قضية سجن علي سالم في قطر ظلما وعدوانا وقد جلست معه 5 مرات فقط لكنني تعلمت أن هذه هي الرجولة وسأستمر بالدفاع عنه حتى تظهر براءته".

وختم أبو هشيمة حديثه قائلا: "أقفلت هذه القضية لأنني لم أتأثر بها ولن أـحدث عنها لاحقا لكنني نشتر هذا المقطع ليعرف الشباب الذين يرونني ناجحا الطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها مع هذه المواقف، فستجدون من يكسر عزائمكم في هذه الحياة لكن النصر سيكون حليفكم في النهاية إذا وضعتم ثقتكم بالله وبأنفسكم".

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "مخلة" قالوا إنها لرجل الأعمال المصري وقد أصبح اسمه من الأكثر تداولا على هذه المواقع خلال الأيام القليلة الماضية.