تصاعد الاحتجاجات في العراق ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين

بغداد، العراق (CNN)-- قُتل متظاهر واحد على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين بعد اندلاع اشتباكات عنيفة، الاثنين، بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في بغداد والبصرة والناصرية، وفقًا لمسؤولي الأمن ونشطاء في بغداد والمناطق المحيطة بها.

وأصيب 14 من رجال الأمن في اشتباكات مع المتظاهرين في بغداد، الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، وقال بيان الوزارة إن عددًا من الضباط أصيبوا بجروح في الرأس بعد أن ألقى المحتجون الحجارة.

ودعا نشطاء ومتظاهرون إلى احتجاجات حاشدة يوم الاثنين، للضغط على الحكومة العراقية لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد ليحل محل رئيس الوزراء المؤقت الحالي عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وحدد المتظاهرون مهلة ليوم الاثنين 20 يناير كانون الثاني الجاري، لاختيار رئيس وزراء انتقالي جديد، حسبما قال عدد من النشطاء لـCNN.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعتقلت قوات الأمن العراقية عدد من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون إغلاق الطرق والطرق السريعة داخل بغداد وحولها، ووصفت قوات الأمن العراقية، المتظاهرين بأنهم "خارجون على القانون"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية.

وأغلق مئات المحتجين في العراق الطرق السريعة والحيوية عبر العاصمة وغيرها من المحافظات في الجنوب بعد إشعال النار في إطارات السيارات لمنع الموظفين من الوصول إلى المكاتب الحكومية.

وفي محاولة لربط عدد من المحافظات الجنوبية بالعاصمة، أعادت قوات الأمن فتح الطرق.