دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت السفارة الأمريكية في السعودية مقطع فيديو يتضمن لقاء بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، عند توقيع اتفاق كوينسي عام 1945.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وتضمنت المقطع: "تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 دعونا نرى كيف بدا اللقاء".

وتضمن المقطع حديثا لعدد من المسؤولين الأمريكيين في السعودية والذين استعرضوا تاريخ العلاقات بين واشنطن والرياض وكيف تطورت العلاقات بين البلدين عبر التاريخ.

وكان قد توصل الملك عبد العزيز وروزفلت لاتفاق عُرف بـ"اتفاق كوينسي" ونص على 4 بنود، أبرزها أن توفر أمريكا الحماية غير المشروطة لآل السعود والمملكة بشكل عام مقابل ضمان الرياض إعطاء الحصة الأكبر من إمدادات الطاقة لأمريكا.