عبد الرحمن بن مساعد: كادت أن تتحول الجزيرة إلى قناة "سعودية رسمية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، هجوما على قناة الجزيرة القطرية مشيرا إلى أنها كانت عام 2014 على وشك أن تصبح "قناة سعودية رسمية تقريبا" بعد توقيع اتفاق الرياض.

وقال بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقًا في الرياض التزم فيه بأمور لم يُنفذ منها الّا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي الى قناة سعودية رسمية تقريبًا وكان ينقصها فقط حينها بث أغاني وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى !".

وأضاف الأمير السعودي في تغريدة أخرى قائلا: "إنها قناة الجزيرة قناة الحياد والمبادئ"، على حد تعبيره.

وكان قد دخل بن مساعد في جدالات عدة مع مذيع قناة الجزيرة، جمال ريان، عبر موقع تويتر وقد انتهت هذه الجدالات بـ"بلوك" من قبل ريان الذي عاد وتراجع عنه لاحقا.