دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى الداعية اللبناني الشيعي، محمد علي الحسيني، زيارة إلى بولندا حيث زار المعسكرات التي شهدت "محرقة الهولوكوست" وأجرى جولة في معتقل "أوشفيتر" والتقى بممثلين عن الديانتين المسيحية واليهودية.

ونشر الحسيني تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر باللغة العبرية قال فيها إنه أجرى زيارة إلى بولندا كجزء من وفد تابع للمجلس الإسلامي العربي حيث اجتمع مع ممثلين عن الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية ومسؤولين من الحكومة والاتحاد الأوروبي، وشملت الزيارة جولة في معسكرات الإبادة.

من جانبها علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على زيارة الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، وقالت في تغريدة نشرتها عبر صفحتها على موقع تويتر: "لا شك أن الشواهد المهمة في معسكرات الإبادة تساهم في توضيح صورة كانت غائبة عن المجتمعات العربية التي أمسى بامكانها أيضا التعرف على إبادة ممنهجة ل٦ ملايين يهودي عبر ابحاث رصينة ترجمت للعربية ووثائق فيديو في ياد فاشيم- المركز العالمي التوثيقي والتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست".

ويُعرف الحسيني بعدم تأييده المطلق لإيران وقد ظهر في عدة إطلالات تلفزيونية انتقد فيها سلوك النظام الإيراني في المنطقة.