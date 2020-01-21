نشر الاثنين ، 20 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع العراقية)، إن 3 صواريخ كاتيوشا صغيرة سقطت في المنطقة الخضراء ببغداد، في منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.

وقال بيان خلية الإعلام الأمني العراقية إن الصواريخ سقطت "دون التسبب في خسائر بشرية".

يأتي هذا فيما تم تداول مقاطع فيديو قصيرة للحظة إطلاق الصواريخ، فيما أمكن سماع دوي صوت صفارات الإنذار القادمة من المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية، بعد سقوط الصواريخ.