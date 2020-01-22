منهم معتز مطر.. "تسريب قائمة رواتب موظفين" بقناة الشرق يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لقناة الشرق بتويتر، تظهر قيمة الرواتب الشهرية لعدد من العاملين فيها، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن تعرض حسابات القناة للقرصنة.

وفيما يلي نستعرض لكم صور العقود المزعومة والتي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، والمنشورة على حساب قناة الشرق بعد إعلان تعرضها للقرصنة:

راتب معتز مطر:

ونشر حساب القناة في تغريدة: "عقد معتز مطر سنه 2017 راتب 60000 دولار شهريا بواقع 3000 دولار في الحلقة"

راتب هشام عبدالحميد:

عقد هشام عبد الحميد سنه 2017 بواقع 13000 دولار في الموسم بإجمالي 13 حلقة".

ونشر أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، تغريدات في الـ19 من يناير/ كانون الثاني الجاري أكد فيها تعرض القناة للقرصنة، وناشرا الصفحة البديلة للقناة على تويتر.

وفي بيان ممن عرفوا أنفسهم على أنهم عاملون في القناة: "بعد ظهور تسريبات للشاعر ياسر العمدة، بشأن تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًا، لم نجد أي رد من مالكي القناة مما يثبت صحة التمويل.. بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى، في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعي القناة في حين أننا نحصل على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية المجانية".

وأردف البيان: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع؛ لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوكة لشركة إنسان والمتمثلة في شخص المدعو أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام، وسنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".