إيران تنتقد قرار كوريا الجنوبية إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز

إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقدت إيران اعتزام كوريا الجنوبية إرسال قوات بحرية إلى منطقة خليج هرمز، مُعتبرة أنه لا مُبرر لقرار سيول.

وتساءل المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قائلا "بأي مبرر تريد إرسال قوات إلى المنطقة؟"، حسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وقال موسوي، في تغريدة عبر تويتر، إن وزارة دفاع كوريا الجنوبية استخدمت اسمًا مزيفا بدلا من الاسم الحقيقي للخليج، مُضيفا: "إذا كانت وزارة دفاع كوريا الجنوبية لا تعرف حتى الاسم التاريخي للخليج الفارسي، فانطلاقا من أي معرفة وأي مبرر تريد إرسال قوات عسكرية إلى هذه المنطقة؟!"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن مسؤول كوري قوله إنه بلاده قررت إرسال قوة إلى مضيق هرمز، لتوسيع نطاق نشاط وحدتها البحرية.

وفي مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، أشار موسوي إلى أن كوريا الجنوبية أبلغت إيران برغبتها في إرسال جزء من أسطولها بمنطقة عدن في شكل دوريات إلى المنطقة، لافتا أن طهران رفضت ذلك.