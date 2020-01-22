إسرائيل تعلق على تغريدة خطيب مسجد الشيخ زايد عن "البيت الإبراهيمي"

بالفيديو.. باسم يوسف لـCNN: هناك العديد من المغفلين في كل الديانات.. وترامب يكره المسلمين إلا الأثرياء منهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تغريدة تناول فيها وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد موضوع "البيت الإبراهيمي".

جاء ذلك في تغريدة لإسرائيل بالعربية على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "صباح الخير يشع البيت الابراهيمي على خلفية احياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر اوشفيتس بعد سجل طويل من القتل والتسخير الذي مارسه الوحش النازي دفع ثمنه 6 ملايين يهودي والملايين غيرهم.. نعم للتعايش والقيم الإنسانية. نحن نظراء في الخلق".

وكان يوسف قد قال في تغريدته: "البيت الابراهيمي سيكون منارة النور والتعايش بين الأديان دائماً ما كنا نسمع عن الحروب الدينية والقتل باسم الدين، واليوم ابوظبي تسمعكم صوت السلام وصوت الحياة باسم الأديان البيت الابراهيمي صوت الله للجميع فطرق الله شتى لكنها توصل لله فأنت أخي المسلم وأخي المسيحي وأخي اليهودي".

وسبق ذلك، تغريدة من وسيم يوسف بصورة قال بتعليق عليها: "البيت الابراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنسية المسيحين ومسجد للمسلمين، ابوظبي تُجسد التعايش والتسامح في الامارات.. ابوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم".