قتلى وإصابات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العراق

بغداد، العراق (CNN)-- قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا منذ يوم الأحد، في احتجاجات بجميع أنحاء البلاد.

وقال بيان للمفوضية، الثلاثاء، إن 135 آخرين أصيبوا بعد أن استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات.

وكان الجرحى والقتلى من العاصمة، بغداد، وعدة محافظات، منها ديالي وكربلاء والناصرية والبصرة.

ومن بين القتلى العشرة، كان هناك 6 أشخاص في بغداد وكربلاء يوم الاثنين، وفقًا لما قاله علي البياتي، أحد أعضاء مفوضية حقوق الإنسان العراقية لـCNN.

ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتراضًا على الفساد الحكومي وتردي الخدمات الأساسية، مصحوبة بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.