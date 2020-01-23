"حملات" ضد محمد بن سلمان.. أمير سعودي يعلق ويهاجم الجزيرة بقصيدة

ماذا دار بين ماكرون ومحمد بن سلمان في حديثهما الجانبي؟

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على ما وصفها بـ"الحملات" ضد المملكة العربية السعودية وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا بأنها أصبحت مكشوفة وعديمة التأثير.

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الحملات المنسقة ضد السعودية وضد سمو ولي العهد تحديدًا والتي تتصاعد على فترات من جهات عدة تتشكل وتتكامل كجوقة واحدة وتستخدم نفس الأدوات أصبحت مكشوفة وعديمة التأثير.. طبيعي أن تنبح الكلاب على وقع مسير كل قافلة، ولكن الكلاب التي يتم اطعامها لتنبح أكثر على قافلتنا يطربنا جدًا نباحها!"

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير قصيدة له هاجم فيها قناة الجزيرة التي وصفها بـ"منبر المتشرذم".

وتأتي تغريدات الأمير عبدالرحمن بعد الضجة التي أثارها تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية حول مسؤولية الأمير محمد بن سلمان "المباشرة" عن قرصنة هاتف الملياردير جيف بيزوس، بأعقاب عملية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.