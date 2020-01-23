إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لـ"الحوار مع جاراتها"، مؤكدًا في تغريدة له باللغة العربية على تويتر، الخميس، استعداد إيران لـ"المشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة"، على حد وصفه.

وأضاف ظريف في تغريدته، أن طهران "ترحب بأي خطوة تعيد الأمل لشعوب المنطقة وتأتي لها بالاستقرار والازدهار".

تأتي تغريدة ظريف، في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، توترًا كبيرًا على خلفية اتهامات لطهران باستهداف منشآت نفطة في شركة أرامكو في سبتمبر أيلول الماضي، مما أثر على إنتاج النفط العالمي آنذاك.

وتدعم إيران، جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، والتي تسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سنوات.

وتستهدف جماعة الحوثي، المملكة العربية السعودية بصواريخ قصيرة المدى، فيما تقود المملكة تحالفًا دوليا بمشاركة الإمارات العربية المتحدة لدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن.

واتهمت السعودية، إيران، بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في منطقة الخليج، في مايو أيار 2019، مما هدد حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم فيما يخص نقل البترول الخام.