دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة اللبنانية الجديدة والجيش وأجهزة الأمن بضمان أمان المواطنين لدى مشاركتهم في التظاهرات السلمية، مؤكدة أن الأفعال التحريضية والعنف لا مكان لها.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، الخميس، إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون أمام اختبار القيام بمسؤولياتها تجاه مطالب الشعب اللبناني في إجراء إصلاحات ومحاربة الفساد.

وأضاف بيان الوزارة أن الحكومة الجديدة إذا قامت بإصلاحات حقيقية وملموسة سوف تستعيد ثقة المستثمرين وتفتح الباب أمام المساعدة الدولية للبلاد.

ورأت الخارجية الأمريكية أن المظاهرات في لبنان، التي مضى عليها أكثر من 3 أشهر واتسمت بالوحدة وعدم الطائفية والسلمية إلى حد كبير، قد عكست طموحات الشعب اللبناني تجاه قادتهم السياسيين، وذلك بأن يضعوا اهتماماتهم الحزبية جانبًا من أجل المصلحة الوطنية.

يأتي هذا في وقت تواصلت الاحتجاجات في العاصمة، بيروت، ضد حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، المُعلن تشكيلها رسميًا، يوم الثلاثاء.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، وسط تبادل لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والألعاب النارية، فيما عززت السلطات الحواجز في نطاق مقر الحكومة ببيروت.