"بلا شروط لحفظ سيادة الدول".. قطر تجدد الدعوة لحل الأزمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جددت قطر دعوتها لحل الأزمة الخليجية التي تشهدها مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عبر الحوار غير المشروط الذي يحفظ سيادة الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة علياء آل ثاني، ممثلة قطر في الأمم المتحدة بجلسة لمجلس الأمن، حيث أكدت على حرص بلادها على نزع فتيل الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين عبر الحوار البناء غير المشروط، الذي يحفظ سيادة الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الودية بين الدول.

وتابعت الشيخة علياء وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "دولة قطر تظل متمسكة بمواقفها المبدئية المعهودة في ظل استمرار الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتعرض لها منذ أكثر من العامين ونصف العام، مما يعد انتهاكا صارخا لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويساهم في زعزعة السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأشارت الشيخة علياء إلى "حملات التضليل والتحريض التي تتعرض لها دولة قطر من قبل دول الحصار"، قائلة إنها "تعكس المحاولات اليائسة والفاشلة من قبل دول الحصار للنيل من بلادي".