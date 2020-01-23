أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال اللواء ألكسوس غرينكوش نائب قائد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن التحالف استأنف بعض العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم داعش، وإن لم تكن بالمستوى الذي كانت عليه قبل مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني خلال ضربة أمريكية، في 2 يناير/كانون الثاني.

وقال غرينكوش، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن معظم الجهود الاستشارية على مستوى كبار المسؤولين وداخل مراكز العمليات، وبعض المهام مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية كانت مُستمرة.

وأضاف غرينكوش: "نحن أيضًا نواصل العمليات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، هذه الأنواع من الشراكات مُستمرة أيضًا، وبعضها يعمل مع خدمة مكافحة الإرهاب".

وأشار غرينكوش إلى أنه تم إيقاف الكثير من تدريب القوات العراقية "وحقيقة ما نتطلع إلى فعله هو الاستجابة للمطالب العراقية، والدخول في حوار معهم حول كيفية تقدم العلاقة بيننا إلى الأمام".

ولفت نائب قائد التحالف الدولي إلى أنه من المقرر حدوث مباحثات بين الحكومة الأمريكية والعراقية بشأن موعد العودة الكاملة للشراكة بينهما.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العمليات المشتركة لمكافحة داعش قد استؤنفت، أجاب غرينكويش: "نعم ، بالتأكيد.. ولم يستطع داعش استغلال أي فجوات قد نشأت".

وأضاف أن قوات الأمن العراقية كانت "متأهبة بقوة إلى حد ما حتى في غياب أنواع الشراكة التي كنا نقوم بها من قبل" عند القيام بعمليات مشتركة.