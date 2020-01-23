عقوبات أمريكية جديدة على 4 شركات نقلت وسهلت بيع البترول الإيراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، 4 شركات بتروكيماوية وبترولية دولية، قامت بنقل ما يعادل قيمته مئات ملايين الدولارات من الصادرات من شركة النفط الإيرانية الوطنية ( NIOC)، و"الذي يساعد على تمويل الحرس الثوري الإيراني، ووكلائه الإرهابيين"، حسبما ورد في بيان للوزارة، الخميس.

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن "صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني وتمول أنشطته الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وأشار البيان إلى أن "الكيانات المستهدفة تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط في خرق للعقوبات الاقتصادية الأمريكية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن "قطاعي البتروكيماويات والنفط في إيران يشكلان مصدر تمويل رئيسي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني على مستوى العالم، ويسهلان من استخدامه المستمر للعنف ضد شعبه".

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة وساطة مقرها هونغ كونغ ولها فروع في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين وألمانيا، بالإضافة على شركة Sage Energy في هونغ كونغ وشانغهاي، وشركة Beneathco DMCC في دبي.

وبموجب العقوبات الجديدة سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الشركات في الولايات المتحدة، كما تحظر العقوبات على الأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة التعامل مع تلك الشركات.