بين السعودية وتركيا.. من يمتلك قوة جوية أكبر في المنطقة؟



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—إذا أردنا الحديث عن ترتيب جيوش العالم وتصنيفها من حيث القوة، فلا بد من التطرق الى كفاءة سلاح الجو وفعاليته بالنسبة لتلك الجيوش، فلا شك أنه يلعب دوراً حاسماً في أي معركة، وبالإضافة الى عنصر المفاجئة والمباغتة يلعب سلاح الجو دوراً هاماً في حماية القوات على الأرض، وهنا نقدم لكم مقارنة بين سلاح الجو السعودي ونظيره التركي وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول، بحسب آخر إحصائية لعام 2020.

وعلى ميزان القوة العالمية، يحتل سلاح الجو التركي المرتبة 10 عالمياً، في تفوق بسيط على نظيره السعودي الذي يحتل المرتبة 12 عالمياً.

ومن حيث عدد الطائرات يبدو التفوق العددي هنا لصالح تركيا التي يمتلك سلاحها الجوي 1067 طائرة حربية، منها 207 مقاتلة، مقابل 848 طائرة متنوعة، لدى سلاح الجو السعودي، بينما تميل الكفة في عدد المقاتلات الحربية لصالح المملكة العربية السعودية التي يمتلك سلاحها الجوي 244 مقاتلة.

أما من حيث عدد الطائرات الهجومية فالتفوق لصالح سلاح الجو السعودي الذي يمتلك قرابة 325 طائرة مقابل 207 طائرة هجومية لدى سلاح الجو التركي.

ولدى القوات الجوية التركية 87 طائرة نقل جوي، بينما تمتلك نظيرتها السعودية 49 طائرة من هذا النوع، وهنا التفوق لصالح تركيا في هذا الجانب.

وعند الحديث عن القوة الجوية لأي دولة فلا بد من التطرق الى قوة سلاح المروحيات الذي يعد حاسماً في الكثير من المواجهات، فسلاح الجو التركي يحتل المرتبة 8 عالمياً بامتلاكه 492 مروحية منها 94 مروحية هجومية، مقابل سلاح السعودي الذي يحتل المرتبة 18 عالمياً بامتلاكه 254 مروحية منها 34 مروحية هجومية، وهنا التفوق يبدو واضحاً لصالح تركيا.

ومن حيث ميزانية الدفاع، يحتل الجيش التركي المرتبة 25 عالمياً في هذا الجانب بميزانية تبلغ 8.6 مليار دولار سنوياً، في حين يحتل الجيش السعودي المرتبة 3 عالمياً من حيث الانفاق العسكري السنوي، بميزانية تقدر بنحو 70 مليار دولار سنوياً، في تفوق واضح وكبير على تركيا في هذا الجانب.

وتجدر الإشارة الى أن القدرات الجوية للدول لا يحكمها أعداد الطائرات والمروحيات فقط، بل يعتبر عنصر الكفاءة والحداثة أمران مهمان أيضا، فالبلدان يمتلكان عدداً ضخما من الطائرات الحديثة والمتطورة.