نشر الجمعة ، 24 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 ريختر في تركيا، مساء الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية. في حين أظهرت مقاطع فيديو مشاهد من دمار أصاب بعض المباني في شرق البلاد.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، مما عزز الشعور بقوة الهزة.

وشعر حوالي 500 ألف شخص بالاهتزاز القوي للغاية، وفقًا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما شهر بالزلزال سكان العديد من البلدان المجاورة لتركيا، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان.

وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الأضرار ستكون نسبية و"هناك احتمال ضئيل للإصابات".

يأتي هذا فيما حذرت وزارة الداخلية التركية من احتمالات حدوث "أضرار جسيمة"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا خسائر في الأرواح حتى اللحظة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

في حين تناقل أتراك مقاطع فيديو أظهرت اللحظات التالية على وقوع الزلزال، التي بيَنت حدوث بعض الأضرار في المباني بمدينة معمورة العزيز أو إلازغ (شرقي تركيا).

كما جرى تداول فيديو وثق لحظة وقوع الزلزال وشعور ضيوف بررنامج يذاع على محطة تليفزيونية تركية، بالهزة الأرضية.