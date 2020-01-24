دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من حالة فوضى قال إنها ستشمل حوض البحر المتوسط "بأكمله" إذا لم تتحقق التهدئة في ليبيا "في أقرب وقت".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول تصريحات أردوغان حين افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية باسطنبول، الجمعة، بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأوضح أردوغان: "في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله".

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في هذه الأوقات العصيبة، مُضيفا: "نتمنى ألا يُكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا".

ورأى الرئيس التركي أن عدم ظهور "مرتزقة" ومنظمات إرهابية، كالقاعدة وداعش في ليبيا يرتبط بـ"تسريع عملية الحل" للأزمة الليبية "التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة أكثر من 7500 آخرين"، حسب قوله.

واعتبر أردوغان أن خطة السلام التي تبناها مؤتمر برلين، الأحد الماضي، تعد خطوة مهمة لإعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن نجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات.

وتُظهر تركيا دعمًا لحكومة الوفاق، المتمركزة في طرابلس والمعترف بها من الأمم المتحدة، في مواجهة محاولة قوات قائد شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، السيطرة على العاصمة، في حملة انطلقت من شرق البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي.