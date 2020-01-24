تكاليف سفره؟ ومن يؤيد الحكومة؟.. جبران باسيل أمام دافوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— واجه جبران باسيل، وزير خارجية لبنان السابق، العديد من الأسئلة التي انهمرت عليه خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة الأسئلة التي طرحت على باسيل وإجاباته وكان من أبرزها قضية من تكفل بدفع تكاليف سفره باعتبار أنه لم يعد ممثلا حكوميا، وإجابة باسيل بأنه تكفل بها شخصيا وأن الرحلة عرضت عليه، لتعود المحاورة وتقول له كيف يمكن لشخص براتب 5 آلاف دولار التكفل بالسفر بطائرة خاصة.

وكان المكتب الإعلامي لباسيل بيانا سابقا أوضح فيه أن "الوزير باسيل تلقى دعوة رسمية وقرر تلبيتها حين كان وزيرا للخارجية كما ان ‏فخامة رئيس الجمهورية كلفه تمثيله بهذه المناسبة".

وبرز أيضا طرح المحاورة بقناة CNBC لسؤال على الحضور حول من يعتقد أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستنجح في مهامها، ليرفع واحد أو اثنان فقط يديهما.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه القضية: