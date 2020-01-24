دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، تميم بن حمد، صورة تظهر الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر، مع رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، في مخيم بالصحراء.

وفي صور منفصلة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس وزراء قطر الأسبق وهو يشارك في طهي الطعام قبيل تناوله مع الشيخ حمد بن خليفة.

ونالت اللقطات تفاعلا لافتا، وسط طيف من تعليقات انقسمت بين مشيد ومنتقد، إذ أشاد البعض بـ"بساطة" أمير قطر الوالد، والمخيم الذي تناول فيه الطعام مع الشيخ حمد بن جاسم، في حين ذهب آخرين لتوجيه انتقادات للشخصيتين.

وهكذا جاء التفاعل مع الصور عبر تويتر: