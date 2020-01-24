الكويت تستدعي سفير إيران بعد تصريحات الحرس الثوري عن قاعدة السالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير الإيراني لديها، محمد إيراني، وذلك في أعقاب "التصريحات المتكررة" لقائد القوات الجو فضائية بإيران، حول قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي قتل فيها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن السفير الإيراني اجتمع مع نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، حيث أعرب الأخير عن "استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات ومجددا التأكيد على نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم".

وكان أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني إنه "بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مُشاركة في هذه العمليات".

ونفت رئاسة أركان الجيش الكويتي عبر حسابها في تويتر بتاريخ الـ5 من الشهر الجاري ما "تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار".