دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن ستعلن خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين "قبل" اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

تصريحات ترامب جاءت خلال حديثه مع المراسلين الصحفيين على متن طائرة رئاسية في طريقه إلى فلوريدا، قائلاً إنه يعتزم إعلان خطة السلام قريبًا. وأوضح أن الإعلان سيكون قبل لقائه نتنياهو وغانتس بوقت قليل.

وقال ترامب إن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الفلسطينيين "لفترة وجيزة"، وسوف تتحدث إليهم "في فترة زمنية"، وذلك في رده عندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إليهم.

وتابع ترامب: "لديهم (يقصد الفلسطينيين) الكثير من الحوافز للقيام بذلك. أنا متأكد من أنهم ربما يتفاعلون بشكل سلبي في البداية، لكنه في الواقع إيجابي للغاية بالنسبة لهم".

وقال ترامب إنه "فوجئ" بأن السياسيين الإسرائيليين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، سيتركان حملاتهما الانتخابية الجارية من أجل الذهاب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل: "لقد فوجئت، لقد تأثرت بأن كلاهما خرج عن مسار الحملة الانتخابية".

وأضافا الرئيس الأمريكي: "كلاهما (نتنياهو وغانتس) يرغب في القيام بالصفقة. إنهم يريدون أن يروا السلام. انظروا إسرائيل تريد السلام والفلسطينيون يريدون السلام. إنهم جميعا يريدون السلام".

ورأى ترامب أن "الجميع لا يريد قول ذلك"، موضحًا: "من الصعب على الناس – سياسيًا - قول ذلك، لكنهم يريدون السلام".

وقال ترامب: "أحب أن أكون قادرًا على القيام بهذه الصفقة. إنهم يقولون إن هذا هو الأصعب على الإطلاق. أنا أحب القيام بالصفقات".

ووصف ترامب خطته للسلام بالشرق الأوسط بأنها "خطة رائعة. إنها خطة حقًا ستنجح".

وعندما سُئل ترامب أيضًا عما إذا كان بإمكانه القيام بالوساطة لإرساء السلام بين غانتس ونتنياهو، قال مازحًا: "قد يكون ذلك أصعب".