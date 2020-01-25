قياديون بالتيار الصدري الشيعي بالعراق يوضحون سبب الانسحاب من المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت مظاهرات العراق، الجمعة، انسحاب العديد من أتباع ومؤيدي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي، بعد الدعوات لمظاهرات "مليونية" ضد وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وقال حاكم الزاملي، القيادي بالتيار الصدري، بتصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية: "الكثير من سرايا السلام وأتباع التيار الصدري وأصحاب الدعم اللوجستي وخيم تقديم المؤونة والغذاء عندما يرون السيد الصدر غير داعم للتظاهرات، فحتماً سيبدؤون بالانسحاب من ساحات التظاهر"، مؤكداً أن "تغريدة السيد الصدر الأخيرة فيها عتب على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات".

وأضاف: "السيد الصدر أكد أنه سوف لا يتدخل بالتظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى يراعوا مصير العراق، ما يعني أنه من الآن لن يتدخل بالمتظاهرين حتى يراعوا مصلحة العراق".

من جهته قال النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، لوكالة الأنباء العراقية: "هناك ثلاث رسائل قد وجهها الصدر من خلال تغريدته الأخيرة، أبرزها تتضمن الشكر والثناء لكل عراقي رافض لوجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وعلى رأسها القوات الأمريكية.. الرسالة الثانية التي تضمنتها تغريدة الصدر تتمثل بعتبه على بعض متظاهري ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات، لمن شكك بالتظاهرة وبدعوة الصدر الى التظاهرة المليونية".

وأوضح العميري: "الجميع يعلم بأن الصدر عراقي وقراره عراقي، لذلك هذا التشكيك ليس بمحله"، مصيفا أن "الرسالة الثالثة التي حملتها التغريدة كانت شديدة اللهجة الى السياسيين ودعوتهم الى الإسراع بتشكيل حكومة مستقلة خلال الفترة القريبة المقبلة، وإلا فإنه سيعلن براءته من كل سياسي".