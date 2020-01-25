دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت مقابلة نائب وزير دافع المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تناولوا تفاصيل المقابلة التي أجراها على قناة العربية الانجليزية لحظة بلحظة.

لغة الجسد:

برز الهدوء الذي ظهر به الأمير خالد بن سلمان خلال تقديم طروحه والتشبيهات، حيث قال الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري معلقا في تغريدة: "في مقابلة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي؛ سرعة بديهة ومقاربات مقارنة ومقنعة، وهدوء. المقابلة مليئة بالحجج والإجابات التي يصلح أن تستخدم في النقاشات مع الآخر أياً كان".

قطع الطريق على تكهنات وشائعات:

نظر بعض المغردون إلى أن مقابلة الأمير خالد بن سلمان حلقة في سلسلة مقابلات لمسؤولين بارزين بالمملكة قطعت الطريق على تكهنات وشائعات، حيث قال فهد بن مشعل: "الأمير فيصل بن فرحان ثم الوزير عادل الجبير فالأمير عبدالعزيز بن سلمان وأخيراً الأمير خالد بن سلمان لقاءات عبارة عن دروس دبلوماسية اقتصادية في أقل من أسبوع، بكل هدوء عبرت عن الرأي السياسي والاقتصادي السعودي ولكن رغم هدوئها ضجت عالمياً لتقطع الطريق على مئات التكهنات والشائعات".

عبارة ومقارنة:

برزت بين مغردين المقارنات التي طرحها الأمير خالد بن سلمان في مقابلته، حيث قال الإعلامي فهد الأحمري بتغريدة: " هناك متطرفون في السعودية ولكنهم أقلية تلاحقهم الدولة بينما في إيران هناك متطرفون وهم أقلية لكنهم هم من يديرون البلاد (الدولة). هذا هو الفرق الكبير بيننا وبين إيران. خالد بن سلمان رداً على المذيع شين سميث تأملوا هذه العبارة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه المقابلة: