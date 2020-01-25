لبنان.. فصل جديد من العنف بين المتظاهرين وقوى الأمن بمحيط مقر الحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، السبت، فصلا جديدا من العنف بين المتظاهرين وقوى الأمن، إثر محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام مبنى الحكومة.

وتصدت قوى الأمن للمحتجين بمدافع الماء وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن نجحوا بكسر جزء من السياج المحيط بمبنى الحكومة.

ونجحت قوات الأمن في منع المحتجين من الدخول إلى مقر الحكومة رغم أنهم كسروا جزءا من الطوق الأمني، في حين ألقى المتظاهرون الحجارة على رجال الأمن.

وشهد لبنان مظاهرات سليمة فجر السبت، بعد أن زحف الآلاف نحو ساحة البرلمان، كجزء من الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها بيروت على تشكيل الحكومة الجديدة.