دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السبت، وقوفه مع الإنسانية في رفض العنصرية والكراهية وذلك في ذكرى محرقة "الهولوكوست".

ونشر وزير الخارجية الإماراتي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية و الكراهية و التطرف نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

من جانبها، أعادت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية)، نشر تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد، وقام الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بنفس الخطوة.

وتشكل حادثة "الهولوكوست" ذكرى حزينة لليهود حول العالم، إذ قتلت ألمانيا ما يقارب 6 ملايين يهودي، كانوا يشكلون ثلثي تعداد اليهود في القارة الأوروبية.