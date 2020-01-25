ظريف يرد على الجبير: الدول الطبيعية لا تحول قنصلياتها إلى مذابح

الجبير لـCNN: هذه هي المفاجأة في الصفحات السرية من تقرير 11 سبتمبر.. وغراهام استمر في التضليل 13 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، وتصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها إيران دولة غير طبيعية معتبرا عودة إيران كدولة طبيعية شرطا لعودة العلاقات.

ظريف رد في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: "الدول الطبيعية لا تحوّل قنصلياتها الى مذابح. الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تكون تسبب الأزمات الإنسانية ولا ترفض الحوار. رغم ذلك لن نضع اي شرط مسبق للحوار".

وكان الجبير وصف خطاب إيران بأنه "مزدوج" دون التزام سلطاتها بما تقول. وتساءل: "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟" وذلك على هامش مشاركته المنتدى الاقتصادي العالمي

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "الشعب الإيراني معتدل تاريخيًا، لكن النظام اختطف الدولة"، حسب تعبيره، داعيا إيران إلى التوقف عن مهاجمة السعودية بالصواريخ أو بالمليشيات، موضحًا أن بلاده لم تقم بذلك ضد طهران.