نشر الأحد ، 26 يناير / كانون الثاني 2020

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الجنرال الليبي خليفة حفتر، بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار وعدم الالتزام بمسار السلام، مع حكومة فائز السراج المدعومة من أردوغان.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بإسطنبول قبيل توجهه إلى زيارة الجزائر ضمن جولة أفريقية، إن الملف الليبي سيكون على رأس الملفات المطروحة خلال زيارته إلى الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

ورأى أردوغان أن "حفتر لم يلتزم بمسار السلام للصراع في بلاده لا في موسكو أو برلين"، في إشارة إلى المؤتمرين اللذين استضافتهما العاصمتين الروسية والألمانية لمحاولة حل الصراع بين حفتر والسراج.

ووصف الرئيس التركي الجنرال الليبي حفتر بأنه "انقلابي"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، وأضاف أردوغان أن "حفتر يخرق باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ولم يلتزم بتعهداته"، داعيا إلى تحرك عاجل لحل الصراع في ليبيا.