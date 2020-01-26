دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الأحد، على برنامج يُعرض على إحدى القنوات اللبنانية حول امتلاكه 71 عقارا في لبنان، مشيرا إلى أن الأخير لا الحريري لا يملك إلا "البيت الوسط".

ونشرت الصفحة الرسمية للحريري عبر موقع تويتر، رد مكتب رئيس الوزراء السابق، والذي أكد فيه الحريري أنه لا يملك إلا عقارا واحدا في لبنان وهو بيت الوسط.

وجاء في الرد نصا: "تعليقا على ما بثه تلفزيون الجديد حول امتلاك الرئيس الحريري ٧١ عقارًا في لبنان يوضح المكتب الاعلامي ان الرئيس الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في بيروت (بيت الوسط)".

وأضاف المكتب في رده: "اما باقي العقارات التي كان قد ورثها عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري فقد تنازل عنها لأخوته بموجب وكالات، علما ان الغالبية الساحقة من العقارات التي كان يملكها الرئيس الشهيد في لبنان كان قد اشتراها في الفترة التي سبقت توليه اي مسؤوليات سياسية. وهو ما اقتضى التوضيح".

وأتى رد الحريري على ما جاء في برنامج تبثه قناة الجديد ويسمى "يسقط حكم الفاسد"، وتطرق للعقارات المسجلة باسم رئيس الحكومة اللبناني السابق.