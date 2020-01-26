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نشر الأحد ، 26 يناير / كانون الثاني 2020

رئيس فرنسا يصرخ على رجل أمن إسرائيلي بالقدس.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، الأحد، قرارا يسمح للإسرائيليين بدخول السعودية للمرة الأولى، لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال أعمال إسرائيليين وسعوديين.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلي الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وكدت أن وزير الداخلية أصدر القرار بالتنسيق مع الخارجية وجهات معنية أخرى.

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربية" (الصفحة الرسمية للخارجية على تويتر) إلى أن الخطوة ستسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة كما ستفتح الباب أمام زيارات رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بيان الداخلية أن القانون يتضمن شرطا وحيدا وهو الحصول على دعوة من أحد المسؤولين السعوديين.

وكانت قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته في مناسبات عدة أن الحكومة تعمل على تطبيع علني للعلاقات كع عدد من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج.