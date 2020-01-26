دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن بلاده أمامها فرصة تاريخية لا يجب أن تفوتها، في إشارة إلى خطة السلام التي يُنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وفي اجتماع حكومته الأسبوعي قبل توجهه إلى واشنطن، قال نتنياهو: "نحن في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جدا ولكن ذروتها لا تزال أمامنا. سأغادر البلاد بعد قليل إلى واشنطن وسألتقي غدا صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيطرح صفقة القرن".

وأضاف: "أعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ ولا يجوز لنا أن نفوتها. أتحدث مع الرئيس ترامب ومع فريقه منذ 3 سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية، كانت هذه عشرات المحادثات التي استمرت مئات الساعات، ووجدت في جميع هذه المحادثات آذانا صاغية في البيت الأبيض لاحتياجات إسرائيل الحيوية".

وتابع نتنياهو بالقول: "أغادر إلى واشنطن وأنا أحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة وأنا مليء بالأمل أننا نستطيع أن نصنع التاريخ".

وكان ترامب، صرح الخميس الماضي، بأن إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط سيكون قبل الاجتماع بنتنياهو ومنافسه بيني غانتس في البيت الأبيض، الثلاثاء. فيما قال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو طلب تغيير موعد الاجتماع من الثلاثاء إلى الاثنين.