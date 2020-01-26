صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث باسم قيادة ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، عن عملية استباقية نفذتها القوات الأحد، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستقدام عناصر من تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا.

وقال أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إن قوات الجيش الوطني الليبي نفذت ضربة استباقية بعد أن رصدت تحركات وصفها بـ"المشبوهة" لعدد من "المترزقة" الذين استقدمهم أردوغان إلى ليبيا، على حد قوله.

واتهم المسماري الرئيس التركي باستقطاب مقاتلين من جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن هدف تركيا أن يصل عدد هؤلاء المقاتلين إلى 8000,

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن عناصر النصرة دخلوا إلى ليبيا عبر المطارات خلال الأيام الماضية، وهو ما استفاد منه الجيش السوري ليحقق تقدما على جبهتي حلب وإدلب السبت، على حد قوله.

وأكد المسماري أن العملية التي نفذها الجيش الوطني الليبي لا تمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار لأنها لا تدخل ضمن غرفة عمليات المنطقة الغربية بل "غرفة تحرير سرت".

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن حفتر لا يريد التقدم وتنفيذ هجوم في الوقت الراهن كي يعطي فرصة للمجتمع الدولي وللعملية السياسية التي تدعو إليها بعض الأطراف الدولية، لكنه أكد أن الحل لا يكون إلا بـ"البندقية".