صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت البعثة الأممية إلى ليبيا، الأحد، بيانا أكدت فيه أن بعض الدول لا تزال ترسل أسلحة ومقاتلين في خرق لحظر توريد السلاح إلى هذا البلد، ورغم الالتزامات التي قطعتها الدول التي شاركت في مؤتمر برلين على نفسها.

وقالت البعثة في بيان أصدرته الأحد: "خلال الأيام الـ10 الماضية، رصدت عدة طائرات شحن ورحلات أخرى اثناء هبوطها في المطارات الليبية في القسمين الشرقي والغربي للبلاد".

وأشارت البعثة إلى أن هذه الطارات كانت تحمل أسلحة متطورة وآليات عسكرية ومستشارين عسكريين ومقاتلين، لتوفير تفوق عسكري للفرقاء الليبيين.

وذكرت البعثة الأممية في بيانها أن الهدنة التي توصل لها كل مما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق الوطني، والذي خفف من حدة القتال في العاصمة طرابلس منح المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الهدنة الهشة مهددة بسبب توريد بعض الدول الأسلحة والمقاتلين والذخائر والأنظمة المتطورة للفرقاء من قبل الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي شاركت في مؤتمر برلين، وفقا للبيان.