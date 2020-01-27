بعد اتهامه بكراهية الشعب التركي.. ساويرس يعتذر: لا أقصد الإهانة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الإثنين، على وضع "إعجاب" على موقع تويتر بتغريدة "مسيئة" للشعب التركي، وذلك بعد أن لفت أحد المغردين انتباهه للأمر.

وكتب أحد المغردين لساويرس: "أعتقد أنك أعجبت بهذه التغريدة عن طريق الخطأ، الشعب التركي لا يستحق هذه الكراهية، عليك بحل مشاكلك مع سياسات أردوغان وليس مع الشعب التركي، لا يمكن لملياردير مصري يحظى بحب العامة، أن يتصرف بهذه الطريقة".

وتضمنت التغريدة التي يتحدث عنها المنتقد الجملة التالية: " في المطلق اَي مصري بيتفاخر بأصوله التركية جربوع".

ورد ساويرس على منتقده قائلا: "لا أقصد الإهانة، أنا آسف جدا أنت على حق، في الحقيقة أنا أحب الشعب التركي، ولا أكره أي شعب أبدا"، على حد تعبيره.

وتمر العلاقات بين مصر وتركيا بحالة فتور بسبب اختلاف قيادات البلدين على عدد من القضايا الإقليمية السياسية والاقتصادية، وذلك منذ سقوط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في مصر.