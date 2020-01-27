قتلى وإصابات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفت قوات الحشد الشعبي العراقية، لمدعومة من إيران، إطلاق 5 صواريخ كاتيوشا على مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، الإثنين.

وقال الحشد الشعبي في بيانه إن لا وجود لصلة بينه وبين المجموعات التي استهدفت سفارة واشنطن في العراق.

وذكر مساعد نائب رئيس الحشد، أبو علي البصري أن المجموعات التي استهدفت السفارة تمثل نفسها فقط، مشيرا إلى أن الحشد لم يتبن أي عملية مماثلة، ولافتا إلى أن بعض الجهات تسعى للزج باسم الحشد في هذه القضية دون تقديم أدلة.

وكانت قد استهدفت 5 صواريخ محيط السفارة الأمريكية في العراق، الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، ولم تتبن أي مجموعة هذه العملية بعد.

يذكر أن الهجمات الصاروخية على محيط مبنى السفارة قد تزايدت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري.