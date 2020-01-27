دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الإثنين، في حوار مع CNN أن بلاده لا تزال تمنع دخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى أراضيها كونها لا ترتبط بعلاقات مع دولتهم، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال بن فرحان في حوار مع مذيع CNN، نيك روبرتسون، حول قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية السماح لمواطنيها بالدخول إلى السعودية لاداء مناسك الحج والعمرة واجتماعات رجال الأعمال: "لا أعلم إن كان ذلك يؤثر على أي شيء، سياستنا تبقى ثابتة، لا علاقات لدينا مع إسرائيل وبذلك لا يمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن"، على حد تعبيره.

وعن السلام مع إسرائيل قال وزير الخارجية السعودي: "لطالما دعمنا جميع الجهود الصادقة التي تدفع من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعمنا مبادرة السلام العربية والتي دعت إلى تسوية القضية، وسنواصل دعم جميع الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة، فحل هذه القضية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم وسندعم جميع الجهود التي تهدف لتحقيق تلك الغاية".

وعن سؤال حول ما إذا كانت السعودية "أغلقت الباب" الذي فتحته إسرائيل، قال وزير الخارجية السعودي: "نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع"، وتابع قائلا: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة" مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يتم إلا بعد تحقيق السلام.

وأكد بن فرحان أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لذلك فضل عدم الكشف عن رأيه بها.

وقال بن فرحان عن ذلك: "نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك"، على حد تعبيره.