قتلى وإصابات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت 16 دولة بيانا مشتركا، الأحد، حول ما يشهده الشارع العراقي من مظاهرات احتجاجية والطريقة التي تتعامل بها الحكومة العراقية وقوات الامن مع هؤلاء المتظاهرين.

عنصر بالأمن العراقي يصوب بندقيته باتجاه محتجين عقب اشتباكات في ساحة الخلاني في بغداد (27 يناير/ كانون الثاني 2020)

وعبرت الدول الـ16 عن "إدانتها الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة.."

وأضافت الدول في بيانها: "على الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجون إلى الترويع والاختطاف.."

ووجهت الدول الـ16 3 مطالب للحكومة العراقية والمتظاهرين أتت كالتالي:

1- دعوة الحكومة العراقية إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي.

2- دعت الدول المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية.

3- دعوة الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ 1 تشرين أول.

الدول التي صدر عنها البيان تمثل بكل من كندا وكرواتيا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.