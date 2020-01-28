دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحطمت طائرة عسكرية في ولاية أم البواقي (شرق الجزائر)، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ما أودى بحياة طيارين كانا على متنها.

وأعرب الرئيس الجزائري، عبر حسابه في تويتر، عن تعازيه لعائلتي الطيارين، قائلا: "أعزي نفسي وأعزي عائلتي الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي".

يأتي هذا في وقت قالت مواقع إخبارية محلية إن الطائرة سقطت في منطقة تابعة لبلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي، الكائنة على بعد 500 كيلومتر شرقي العاصمة، الجزائر.



وأظهرت لقطات مصورة لحظة اندلاع النيران في الطائرة. في حين تقول روايات، لم يتسن لـCNN التأكد من صحتها، حول كون الطائرة من طراز سوخوي – 30 الروسية الصنع.

فيديو لسقوط الطائرة بولاية ام البواقي طريق خنشلة لا حول ولا قوة الا بالله Posted by OUm el bouaghi news on Monday, January 27, 2020