تداول فيديو سابق لرد عادل الجبير على صحفية تركية بحوار في لندن

اتفاقية “واحد مقابل واحد”.. ما هي أسسها وكيف ستكون عملية تبادل اللاجئين السوريين بين تركيا وأوروبا؟

عاهل الأردن لـCNN عن اللاجئين السوريين: لا بد من الموازنة بين إنسانيتنا والحفاظ على أمن المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أبرزوا فيه طريقة رد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على صحفية تركية سألته عن دول المملكة بملف اللاجئين السوريين.

وسألت الصحفية التركية الزير الجبير في الحوار الذي أجراه في معهد تشاثام هاوس العام 2016 قائلة: "كما ذكرت، تمتك المملكة العربية السعودية مسؤولية بما أنها قلب العالم الإسلامي لذلك يقول بعض الأتراك أنه وبما أن السعودية بلد إسلامي فلماذا لا تفعل ما يكفي للاجئين السوريين؟ أود منك توضيح السياسة السعودية تجاه اللاجئين.."

الجبير أجاب قائلا: "أعتقد أنه كان يمكننا شرح موقفنا تجاه اللاجئين السوريين بشكل أفضل، قامت السعودية بإصدار أكثر من مليوني ونصف المليون تأشيرة للاجئين السوريين منذ بء الأزمة، قمنا بنشر بيان ولم يلاحظه أحد، اثنان ونصف مليون جاؤوا للسعودية واعتقد أنه لا زال هناك 600 إلى 700 ألف لازالوا في المملكة العربية السعودية، لا أحد منهم يعيش في مخيم للاجئين وليس أي أحد منهم يعيش في خيمة.."

وتابع الجبير قائلا: "ذلك لأن خادم الحرمين الشريفين ضد أمر لكل السوريين الوافدين إلى السعودية بالحصول على تصريح إقامة حتى يتمكنوا من إرسال أبنائهم إلى المدارس ويكون لديهم وصول للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والحصول على وظائف.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا المقطع للجبير: