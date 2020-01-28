أول رد فلسطيني على تفاصيل "صفقة القرن": سيرك سياسي ونحن لسنا للبيع

مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول رد فلسطيني رسمي على إعلان تفاصيل خطة السلام الأمريكية في الشرق والمعروفة بـ"صفقة القرن"، أكد السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "قتل إمكانية التوصل إلى حل عبر التفاوض".

وقال زملط في حوار مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، أن خطة السلام قتلت إمكانية التوصل إلى حل عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنها تدفع إسرائيل نحو "الفصل العنصري".

وأضاف زملط قائلا: "ما سمعته للتو تعليق سياسي من الدرجة الثانية، هذا سيرك سياسي"، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفي معرض رده على وعود ترامب بالازدهار الاقتصادي، قال السفير الفلسطيني لدى لندن: "إذا ما أعتقد أن باستطاعته أن يقدم لنا رشوة وأن يشتري حقوقنا، نحن لسنا للبيع، الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن ترامب تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، برفقة نتنياهو، الثلاثاء، في واشنطن، وتحدث خلالها عن تقديم 50 مليار دولار كاستثمارات للفلسطينيين، مقابل الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.