بالأسماء.. وزراء حكومة قطر الجديدة برئاسة خالد بن خليفة

نشر الثلاثاء ، 28 يناير / كانون الثاني 2020

من قطر.. السيناتور غراهام يوضح موقف ترامب تجاه السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا أميريا يعين فيه الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيسا للوزراء خلفا للشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة القطرية الجديدة وفقا لما نشره وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد:

1- الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للداخلية.

2- خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

3- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

4- علي بن شريف العمادي وزيرا للمالية.

5- غيث بن مبارك بن علي الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

6- صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة .

7- عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل وقائمًا بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

8- محمد بن عبد الواحد الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي.

9- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.

10- حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.

11- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة.

12- علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة.

13- يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

14- سعد بن شريدة الكعبي وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، عضوا بمجلس الوزراء.