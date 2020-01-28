ماذا نعلم عن رئيس وزراء قطر الجديد خالد بن خليفة آل ثاني؟

ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيسا للوزراء خلفا للشيح عبدالله بن ناصر آل ثاني.

وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عنة وفقا لما ذكره الديوان الأميري في قطر:

- ولد في الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.

- التحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية 2002-2006.

- في مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد، وعُيّن مديرا لمكتب السكرتير الخاص للأمير في 11 يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في 9 يناير 2007.

- عضو في مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

- 2014، تولى منصب رئيس الديوان الأميري، بموجب الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2014، وكان قبل ذلك مديرا لمكتب الأمير منذ تولي الأمير الحكم.