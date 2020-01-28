أول تغريدة لرئيس وزراء قطر بعد استقالته.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري المستقيل، أول تغريدة له عقب إعلان استقالته من منصبه، الثلاثاء، معربا عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته.

وقال الشيخ عبدالله في تغريدته: "في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتي، وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية، كما أتمنى ان أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمتي للوطن والأمير.. كما اشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي.. حفظ الله الامير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان أمير قطر قد قبل استقالة الشيخ عبدالله آل ثاني من منصبة، الثلاثاء، معلنا عن تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني كرئيس جديد لمجلس الوزراء.